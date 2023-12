Homem é executado a tiros em via pública na madrugada de sábado, em Paragominas

Um homem, identificado como Leandro Carlos de Jesus Pinto, foi morto na madrugada deste sábado (9), na Avenida Visconde de Mauá, no bairro JK, em Paragominas. As informações iniciais são de que a vítima foi assassinada a tiros pelo suspeito. A motivação da morte e a autoria do crime ainda não foram informados pela Polícia Civil. O caso está sendo investigado.

VEJA MAIS

Leandro Carlos estava em via pública quando foi surpreendido por diversos disparos de arma de fogo. Após executar a vítima, o suspeito fugiu no sentindo contrário. A Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência, e a Polícia Científica para realizar a perícia necessário. O corpo de Leandro foi removido para o Instituo Médico-Legal (IML).

Nas redes sociais, familiares da vítima lamentarem o ocorrido. O filho de Leandro escreveu uma mensagem nos Stories. “Descanse paz, pai”, compartilhando uma foto dele. Já uma sombrinha dele escreveu: “Como eu queria falar que te amo agora, tio. Ouvir a sua voz”.

A Polícia Civil informou que equipes da Seccional de Paragominas solicitaram perícias para auxiliar na apuração do caso. “Informações que ajudam na investigação podem ser repassadas pelo 181”, acrescentou em nota.

Atiradores fazem segunda vítima em Paragominas

Uma segunda execução também foi registrada na madrugada deste sábado (9), no município. Hélio Matos de Sousa, conhecido como “Pé de fumo”, foi morto a tiros na Rua Paulo Sexto, no bairro Cidade Nova. Segundo testemunhas, executores assassinaram a vítima com diversos disparos de arma de fogo. Não há informações sobre a autoria do crime.

O corpo da vítima foi removido pelo IML e será periciado no Núcleo de Polícia Científica em Paragominas.