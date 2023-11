Passageira de van é presa com 1 kg de maconha em Ipixuna do Pará

Uma mulher não identificada foi presa por tráfico de drogas após a Polícia Rodoviária Federal (PRF) encontrar 1 kg de maconha dentro da mochila da suspeita, que estava como passageira em uma van de transporte alternativo, na manhã da última terça-feira (28), em Ipixuna do Pará, no nordeste paraense. A van estava saindo do município de Castanhal em direção a Paragominas quando a PRF abordou o veículo para uma fiscalização de combate ao crime.

Segundo as informações repassadas pela PRF, à princípio, foi pedido que três homens que não tinham documentação de identificação desembarcassem do veículo. Durante a consulta no sistema policial, um deles pediu para pegar a carteira na van. Para a surpresa dos agentes, o suspeito iniciou uma fuga no sentido ao matagal do outro lado da rodovia, deixando sua companheira dentro do veículo.

Dois agentes iniciaram revistas nas bagagens da van em busca de ilícitos. Após as buscas, conseguiram localizar na mochila que pertencia à mulher do suspeito que fugiu, um tablete grande e uma porção pequena de substância análoga a maconha, totalizando 1 kg.

“A passageira, sendo questionada sobre o entorpecente, admitiu ter pego a droga no município de Mãe do Rio/PA e levaria até a cidade de Ipixuna/PA. Relatando que no mês de setembro deste ano, já foi presa por crime de tráfico de drogas, no município de Ipixuna, questionada também sobre seu companheiro, ela afirma que o conhece há poucos dias, e mora com ele em São Miguel do Guamá no Pará”, informou a PRF.

Apesar das buscas dentro da mata, os agentes não conseguiram encontrar o suspeito que fugiu. Já a sua companheira foi conduzida para a Polícia Civil de Ipixuna do Pará, onde prestou esclarecimento e irá responder por tráfico de drogas.

Em nota, a Polícia Civil informou que a passageira foi apresentada à PC e presa em flagrante pelo crime. “Com ela foi apreendido e encaminhado para perícia 1kg de substância análoga à maconha”, acrescentou no texto enviado à imprensa.