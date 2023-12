‘Pé de fumo’ é executado por atiradores no bairro Cidade Nova, em Paragominas

Hélio Matos de Sousa, conhecido como “Pé de fumo” foi executado a tiros no início da madrugada deste sábado (9), na rua Paulo Sexto, no bairro Cidade Nova, em Paragominas. Na mesma noite, um segundo caso de assassinato também foi registro no município paraense. Desta vez, foi Leandro Carlos de Jesus Pinto, que teve sua vida ceifada em via pública, no bairro JK. A polícia não informou se as duas execuções tem ligação. Os casos estão sendo investigados.

As informações iniciais são de que Hélio foi morto a tiros por executores. Nas imagens que circulam nas redes sociais, a vítima aparece estirada em frente a uma residência. A arma de fogo usada no crime e nem os envolvidos na brutalidade foram localizados pelos agentes.

O corpo de “Pé de fumo” foi removido para o Instituto Médico-Legal (IML) no núcleo da Polícia Científica em Paragominas.

Em nota, a Polícia Civil informou que equipes da Seccional de Paragominas solicitaram perícias para auxiliar na apuração do caso. Informações que ajudem na investigação podem ser repassadas pelo 181.