Dono de bar é morto a tiros em Marabá

Um proprietário de um bar foi morto a tiros na madrugada desta quinta-feira (28), na Folha 5, núcleo Nova Marabá, no município de mesmo nome, no sudeste do Pará. Conforme as informações iniciais, a vítima foi identificada pelo prenome Carlos, também conhecida como “Esquerdinha”, e era muito conhecida na área. Ainda não há detalhes sobre os autores do homicídio.

Conforme as informações iniciais, o crime teria ocorrido por volta de 3h30 da madrugada. Os autores do crime, que ainda não foram identificados, atiraram ao menos cinco vezes contra a vítima. Não há mais informações sobre as circunstâncias do crime ou sobre o que teria motivado o assassinato. A Polícia Civil esteve no local do crime, logo após a chegada da Polícia Militar, e realizaram os primeiros levantamentos sobre o caso.

Segundo informações de populares, Carlos era uma figura muito conhecida na área. O homem era empresário e já teria passado por vários empreendimentos no ramo de bebidas. Várias pessoas lamentaram a morte da vítima e compartilharam nas redes sociais mensagens de lamento. A Delegacia de Homicídios da 21ª Seccional Urbana de Polícia Civil está à frente das investigações sobre o caso.