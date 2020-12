Dois trabalhadores ficam feridos após lâmina de lixadeira se soltar em Itaituba

Dois trabalhadores ficaram feridos após o disco de uma lixadeira soltar e atingi-los, na manhã desta quarta-feira (2), em Itaituba, no sudoeste paraense. De acordo com testemunhas, as vítimas estavam atuando em uma obra de construção e tentavam cortar um vergalhão de aço quando tudo ocorreu. O acidente aconteceu por volta das 8h30, no bairro São Tomé.

Moradores da localidade informaram que uma das vítimas surgiu pedindo ajuda e relatou que ele e um colega de trabalho haviam se machucado em serviço. A identidade dos trabalhadores não foi divulgada. Os dois tiveram partes do braço e da coxa atingidos pelo objeto cortante.

Segundo informações do Portal Giro, uma equipe de militares do Corpo de Bombeiros foi acionada e atendeu a ocorrência. A vítima que teve ferimento no membro inferior apresentou um quadro mais delicado, haja vista, que o corte foi profundo. Ambos, perderam muito sangue no local.

Os bombeiros prestaram os primeiros atendimentos e, em seguida, encaminharam os trabalhadores para o Hospital Municipal de Itaituba (HMI), onde eles foram atendidos. As vítimas não correm risco de morte.