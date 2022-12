Dois jovens são mortos a tiros na zona rural de Marabá

​Um duplo homicídio foi registrado na Vila Tibiriçá, zona rural de Marabá, na tarde desta quarta-feira (21), por volta das 14h. As vítimas foram identificadas como Erasmo Xavier da Silva, de 22 anos, e Juclean dos Santos Cabral, de 24 anos. Ninguém foi preso. A localidade onde os corpos foram encontrados fica distante cerca de 12 quilômetros da sede do município de Marabá. As informações são do site Correio de Carajás.

De acordo com relatos do local do crime, os dois jovens assassinados teriam relação de parentesco. Essa informação, porém, ainda não foi confirmada pela polícia. A execução dos dois rapazes deixou a população da pequena comunidade assustada com a violência.

Imagens que começaram a circular nas redes sociais após o crime mostram as vítimas no chão, com ferimentos de bala na região da cabeça. A autoria e motiva​​ção dos assassinatos ainda são desconhecidas. Segundo testemunhas, a dupla cometia pequenos delitos na Vila Tibiriçá.

As polícias Civil, Militar e o Instituto Médico Legal (IML) de Marabá estiveram no local do crime para realizar o levantamento das primeiras informações e a remoção dos corpos para realização de perícia médica.