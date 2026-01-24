Capa Jornal Amazônia
Dois homens suspeitos de assalto morrem em confronto com a Polícia Militar, em Parauapebas

O caso é investigado pela Polícia Civil, que apura as circunstâncias do confronto e dos crimes atribuídos aos suspeitos

O Liberal
fonte

Dois homens suspeitos de assalto morrem em confronto com a Polícia Militar, em Parauapebas. (Reprodução/ redes sociais)

Dois homens suspeitos de envolvimento em um assalto a uma loja de aparelhos celulares morreram na madrugada deste sábado (24) durante um confronto com a Polícia Militar, no bairro Alto Bonito, em Parauapebas, no sudeste paraense.

De acordo com informações preliminares da polícia, a dupla teria participado de um assalto a uma loja de celulares ocorrido na última sexta-feira (23), em um estabelecimento localizado na avenida dos Ipês, no bairro Cidade Jardim. Durante a ação criminosa, cerca de 14 aparelhos celulares foram levados.

Câmeras de segurança do local registraram toda a ação. As imagens mostram que os suspeitos chegaram ao estabelecimento em uma motocicleta. O ocupante da garupa desceu do veículo, entrou na loja e permaneceu no interior do local por pelo menos três minutos, aparentando interesse em comprar produtos.

Em determinado momento, o homem se dirigiu ao caixa, onde estava a funcionária, simulou o pagamento de uma mercadoria e, em seguida, exibiu uma arma que estava na cintura, anunciando o assalto. Na sequência, ele começou a recolher diversos objetos da loja e os colocou dentro de uma mochila.

Após a ação, o suspeito deixou o local com os objetos e fugiu na motocicleta, tomando rumo desconhecido. As imagens mostram ainda o momento em que a funcionária corre para fora da loja, porém os homens já haviam fugido.

A polícia também investiga a possível participação dos suspeitos em outro assalto a uma loja do mesmo segmento na cidade.

Após diligências, os policiais localizaram os sus​peitos e, durante a abordagem, houve troca de tiros. Ambos foram baleados e não resistiram aos ferimentos.

O caso é investigado pela Polícia Civil, que apura as circunstâncias do confronto e dos crimes atribuídos aos suspeitos.

