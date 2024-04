Dois homens são presos por tráfico de droga durante operação da PC em Castanhal

Em Castanhal, região nordeste do estado, a Polícia Civil em ação integrada com a Polícia Militar, efetuou na manhã desta quinta-feira (25), no bairro de São José, o cumprimento de onze mandados de busca e apreensão domiciliar pelo crime de tráfico de drogas, expedidos pela primeira vara criminal da Comarca de Castanhal.

Durante o cumprimento desses mandados de busca e apreensão, foram presos Rafael da Silva de Oliveira e Klebson de Sousa Silva, em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas, corrupção de menores, posse ilegal de arma de fogo e munição de arma de fogo.

“Também fizemos a apreensão em flagrante de um menor por posse irregular de arma de fogo e munição, além de tráfico de drogas. Esses três indivíduos estão sendo autuados na delegacia do Centro de Castanhal e os procedimentos sendo formalizados”, informou o delegado responsável pelo caso, Felipe Silva.

A execução dos mandatos fez parte da operação "Segurança por todo o Pará", do governo do estado.

“Conseguimos cumprir os onze mandados de busca e apreensão e vamos continuar as investigação no bairro do São José, onde existe uma associação criminosa voltada para o tráfico de drogas. A população pode ficar tranquila porque a polícia está fazendo o trabalho”, observou o delegado.

Material apreendido durante a operação

1. 245 (duzentas e quarenta e cinco) porções de “Oxi”;

2. ⁠21 (Vinte e uma) porções de cocaína;

3. ⁠ 3 (três) porções de tamanho médio de “oxi”;

4. ⁠01 (um) tablete de maconha;

5. ⁠01 (uma) arma de fogo de fabricação caseira;

6. ⁠01 (uma) munição de calibre .12 intacta;

7. ⁠⁠R$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais em dinheiro);

8. ⁠03 balanças de precisão.