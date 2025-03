Dois homens são presos pela PM por cometerem assalto em Santarém

Pedro Lucas Ribeiro dos Santos e Victor Dantas Teixeira foram presos pela Polícia Militar na noite de domingo (30/3) por suspeita de cometerem um assalto na Rua Nova Olinda, no bairro Interventoria, em Santarém, no oeste do Pará.

Segundo o portal O Impacto, a vítima relatou que a dupla estava armada e a ameaçou para subtrair o aparelho celular. Agentes do motopatrulhamento da PM realizaram buscas para capturar os suspeitos.

Pedro foi agredido por moradores e precisou ser socorrido, conforme O Impacto. Já Victor, ele teria pulado o muro de uma igreja no bairro Livramento, e fugido. Porém, os militares conseguiram localizá-lo no momento em que ele seguia em direção a uma praça pública nas proximidades. Com o suspeito, a polícia encontrou um simulacro de arma de fogo.

VEJA MAIS

Questionado pelos PMs, Victor indicou o local onde o havia escondido o celular da vítima. Logo depois, a Polícia Militar foi até o Hospital Municipal, para onde Pedro tinha sido encaminhado, e o levaram até a 16ª Seccional de Polícia Civil.

Ainda segundo o portal O Impacto, a vítima reconheceu um dos envolvidos e também se dirigiu à unidade policial para os procedimentos cabíveis. A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da PC sobre o caso e aguarda retorno.