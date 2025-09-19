Capa Jornal Amazônia
Dois homens são presos e quase 5kg de drogas apreendidas em fiscalização a embarcação em Oriximiná

Policiais que atuam na Base Candiru apreenderam também munições. A ação ocorreu em uma embarcação oriunda de Manaus com destino à Óbidos, no Pará

O Liberal
fonte

A imagem em destaque mostra os materiais apreendidos, incluindo as drogas, em cima do capô de uma viatura da Polícia Militar do Pará. (Foto: Divulgação | Agência Pará)

Agentes da Base Candiru apreenderam quase 5 kg de drogas no rio Cachoerí, no município de Oriximiná, região oeste do Pará, na noite da última quarta-feira (17/9). Os entorpecentes estavam escondidos dentro de uma embarcação vinda de Manaus com destino a Óbidos. Os agentes integrados da Base Candiru atuaram na ação. Além das drogas, foram confiscadas munições e dois suspeitos foram presos. 

A ação conjunta entre os agentes do Grupamento Fluvial de Segurança Pública (Gflu), juntamente com uma equipe da Polícia Militar, realizou abordagem na embarcação “Obidense”, que trafegava pelo rio Amazonas nas proximidades da cidade de Oriximiná, no Pará. As equipes identificaram, com a ajuda de um cão farejador, próximo ao sistema de monitoramento da embarcação, o material contendo 1,2 kg de skank e mais 3,7 kg de Oxi, totalizando 4,9 kg de drogas.

“As operações na Região do Baixo Amazonas são realizadas diuturnamente e contam com as ações integradas e coordenadas pelo Grupamento Fluvial de Segurança Pública (Gflu) e pelas equipes das polícias Militar e Civil, além do Corpo de Bombeiros, que atuam em conjunto para que todas as embarcações sejam fiscalizadas, e assim, não permitir que cargas ilícitas cruzem nossos rios e furos sem que sejam fiscalizadas pelas equipes policiais. Dessa vez conseguimos fazer a apreensão de mais uma carga de drogas, além de munições e com a identificação de suspeitos, mais uma vez temos uma boa produtividade e alcançando resultados positivos”, disse Ualame Machado, titular da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Segup).

As equipes policiais encontraram ainda uma caixa contendo 10 munições que estavam sendo escondidas por dois homens que foram presos em flagrante. O material encontrado, bem como os suspeitos identificados, foram conduzidos até a Delegacia de Polícia de Oriximiná para os procedimentos cabíveis.

polícia

dois homens são presos

5kg de drogas

fiscalização

embarcação

oriximiná no pará
