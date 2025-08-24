Dois homens são mortos com mais de dez tiros em rua de Capanema

Dois homens identificados como Anderson Mateus dos Santos Siqueira e Benedito da Conceição Chaves foram mortos a tiros na madrugada de sábado (23), em Capanema, nordeste do Pará. O crime ocorreu na Rua Sebastião de Freitas, quando as vítimas caminhavam e foram surpreendidas por dois homens que chegaram em uma motocicleta. Não há detalhes sobre a motivação para o crime.

O duplo homicídio ocorreu por volta das 00h30. Imagens de câmeras de segurança, que circulam nas redes sociais, mostram as vítimas caminhando pela rua. Depois, a dupla de suspeitos chega na moto e dispara várias vezes contra Anderson e Benedito. Após o crime, os suspeitos fogem e, segundos depois, uma viatura da Polícia Militar passa pela via. Moradores alertam os militares sobre os executores que haviam acabado de fugir. No entanto, ninguém foi preso.

A equipe da Polícia Científica esteve no local para realizar a perícia nos corpos e, segundo portais da região, teria recolhido dez estojos de munição .40. Após a análise minuciosa, os corpos foram encaminhados para o Instituto Médico Legal. Ainda conforme os portais locais, a PM havia informado que as vítimas possuem passagens pela polícia.

Em nota, a Polícia Civil informou que equipes da delegacia de Capanema trabalham para identificar e localizar os envolvidos no crime. “Perícias foram solicitadas e testemunhas são ouvidas para auxiliar as investigações”, comunicou.