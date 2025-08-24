Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Dois homens são mortos com mais de dez tiros em rua de Capanema

O crime ocorreu na madrugada de sábado (23)

O Liberal
fonte

Dois homens são mortos com mais de dez tiros em rua de Capanema. (Foto: Redes Sociais)

Dois homens identificados como Anderson Mateus dos Santos Siqueira e Benedito da Conceição Chaves foram mortos a tiros na madrugada de sábado (23), em Capanema, nordeste do Pará. O crime ocorreu na Rua Sebastião de Freitas, quando as vítimas caminhavam e foram surpreendidas por dois homens que chegaram em uma motocicleta. Não há detalhes sobre a motivação para o crime.

O duplo homicídio ocorreu por volta das 00h30. Imagens de câmeras de segurança, que circulam nas redes sociais, mostram as vítimas caminhando pela rua. Depois, a dupla de suspeitos chega na moto e dispara várias vezes contra Anderson e Benedito. Após o crime, os suspeitos fogem e, segundos depois, uma viatura da Polícia Militar passa pela via. Moradores alertam os militares sobre os executores que haviam acabado de fugir. No entanto, ninguém foi preso.

A equipe da Polícia Científica esteve no local para realizar a perícia nos corpos e, segundo portais da região, teria recolhido dez estojos de munição .40. Após a análise minuciosa, os corpos foram encaminhados para o Instituto Médico Legal. Ainda conforme os portais locais, a PM havia informado que as vítimas possuem passagens pela polícia.

Em nota, a Polícia Civil informou que equipes da delegacia de Capanema trabalham para identificar e localizar os envolvidos no crime. “Perícias foram solicitadas e testemunhas são ouvidas para auxiliar as investigações”, comunicou.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

duplo homicídio em capanema

homens são mortos a tiros
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

DUPLO HOMICÍDIO

Dois homens são mortos com mais de dez tiros em rua de Capanema

O crime ocorreu na madrugada de sábado (23)

24.08.25 10h33

HOMICÍDIO

Homem é morto a tiros em bar na Cidade Velha, em Belém

O crime ocorreu na noite de sábado (23), na Avenida Almirante Tamandaré

24.08.25 8h23

ALERTA

Mais de 1.270 casos de furtos de hidrômetros foram registrados em 2024, no Pará

Além dos prejuízos financeiros, o crime afeta o abastecimento de água em diversas áreas

24.08.25 8h00

NAUFRÁGIO

Embarcação naufraga na tarde deste sábado (23) no rio Tapajós, em Itaituba

Todos os ocupantes do barco se salvaram graças a outras embarcações

23.08.25 22h29

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

HOMICÍDIO

Homem é morto a tiros em bar na Cidade Velha, em Belém

O crime ocorreu na noite de sábado (23), na Avenida Almirante Tamandaré

24.08.25 8h23

NAUFRÁGIO

Embarcação naufraga na tarde deste sábado (23) no rio Tapajós, em Itaituba

Todos os ocupantes do barco se salvaram graças a outras embarcações

23.08.25 22h29

POLÍCIA

Homem é atingido por tiro no bairro da Marambaia

Tiro acertou na cabeça de homem que ficou deitado no chão ainda consciente aguardando atendimento

23.08.25 19h49

CRIME

Corpo de mulher é encontrado esfaqueado em São Geraldo do Araguaia, no Pará

Identificação da vítima foi realizada por tatuagens espalhadas pelo corpo, incluindo nomes e desenhos

23.08.25 16h53

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda