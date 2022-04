​Dois homens são mortos a tiros durante o feriado em Marabá

O feriado desta quinta-feira (21) terminou com dois homens assassinados a tiros, em Marabá, no sudeste do Pará. O primeiro homicídio foi registrado pela manhã, por volta das 11h30. O jovem Victor Sousa Augusto Barros, mais conhecido como “Vitinho”, de 20 anos, foi morto na Folha 16, Núcleo Nova Marabá. O segundo crime aconteceu na Folha 34, no Núcleo Nova Marabá. A vítima continua sem identificação.

VEJA MAIS

Primeiro crime de manhã

Os vizinhos acionaram a Polícia Militar, que ao chegar no local encontrou o corpo do jovem no chão, nos fundos de uma​​ residência. A vítima foi alvejada com um único tiro na região frontal da cabeça. Segundo populares, “Vitinho” estaria na companhia de um colega, que conseguiu fugir.

A guarnição da PM permaneceu na cena do crime até a chegada da Polícia Científica. Posteriormente, o cadáver foi removido e levado para o Instituto Médico Legal (IML) de Marabá, onde passou por necropsia. O rapaz já tinha sido preso pelos crimes de tráfico de drogas e receptação. O caso segue sendo investigado pela Delegacia de Homicídios da Polícia Civil.

Vítima não identificada no segundo homicídio

Durante a noite, aconteceu o segundo homicídio, na Folha 34, no Núcleo Nova Marabá. Até a manhã desta sexta-feira (22), a vítima, um homem, encontrava-se sem identificação no IML.

De acordo com informações repassadas pela polícia, o homem foi perseguido por dois indivíduos que estavam em uma motocicleta. Ele foi atingido com, pelo menos, dois disparos na região da cabeça, e morreu ainda no local do crime. A vítima aparentava ter cerca de 45 anos, segundo a polícia. A Polícia Civil investiga o caso.