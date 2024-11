Dois foragidos por roubo no Amazonas são presos no Marajó

Dois foragidos por roubo da Justiça do Estado do Amazonas foram detidos no último sábado (9/11) no rio Tajapuro, em Breves, arquipélago do Marajó. Eles foram detidos por equipes de fiscalização da Base Integrada Fluvial Antônio Lemos enquanto tentavam se deslocar em uma embarcação com destino a capital, Belém. Materiais para consumo de entorpecentes foram encontrados com os detidos.

VEJA MAIS:

De acordo com a Base Fluvial, por volta das 16h30 do último sábado, a embarcação Itaberaba I, vinda de Manaus, atracou na base para procedimento de fiscalização preventiva. Com o auxílio de um cão farejador, a equipe encontrou com um dos suspeitos três cachimbos para consumo de entorpecentes.

Ainda durante a revista, o passageiro e seu colega foram identificados como foragidos do sistema Judiciário do Amazonas. Os dois haviam sido condenados pelo crime de roubo, 157 do Código Penal brasileiro. Ambos foram conduzidos à Polícia Civil para procedimentos cabíveis.

O coronel José Vilhena, diretor do Grupamento Fluvial (GFlu), afirma que as abordagens preventivas auxiliam no combate de crimes. “A abordagem preventiva na luta contra a criminalidade em nossos rios e vias navegáveis é a verdadeira chave para garantir a segurança e a tranquilidade de todos que utilizam nossos rios. Continuaremos a aprimorar nossas estratégias preventivas, buscando sempre a inovação e a integração com outras forças de segurança e a comunidade”, afirma.