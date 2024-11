Suspeito de homicídio é preso pela Polícia enquanto trabalhava como caseiro no Marajó

Um suspeito de homicídio que estava foragido foi preso pela Polícia Civil (PC) no município de Portel, no Marajó, no último sábado (08/11). O homem que responde pelo crime de homicídio estava com um mandado de prisão em aberto. Ele foi encaminhado para a Delegacia de Portel, na Região de Integração do Marajó.

Após investigações, a Polícia Civil encontrou o paradeiro do suspeito que estaria morando em uma casa na rodovia PA-368. O órgão de segurança foi até o local, mas não encontrou o suspeito na residência, somente os seus documentos.

Os policiais receberam então a informação de que o suspeito estaria trabalhando como caseiro em uma propriedade no Km 27 da Transmarajó. A equipe foi até ao local e conseguiu prender o suspeito, o qual não ofereceu resistência, em uma propriedade privada da PA-368. O homem foi encaminhado para a delegacia de Polícia Civil de Portel para os procedimentos necessários.