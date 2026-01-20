Dois adultos e uma criança foram baleados em ataque a tiros em Tucumã

Três pessoas foram baleadas, incluindo uma criança de 11 anos, durante um ataque a tiros registrado na noite de segunda-feira (19) na rua Bragança, próximo ao terminal rodoviário de Tucumã, no sul do Pará. Imagens de câmeras de segurança registraram dois homens em um motocicleta chegando ao local e disparando contra pessoas que estavam em um bar.

De acordo com a Polícia Militar, o ataque ocorreu por volta das 20h25. Segundo as informações iniciais, uma equipe do 86º Pelotão do 36º Batalhão de PM fazia patrulhamento nas imediações quando percebeu um grupo de moradores reunido na via. Ao se aproximarem, os militares localizaram duas pessoas caídas ao solo, atingidas por disparos de arma de fogo.

Relatos de testemunhas, confirmando as imagens das câmeras de monitoramento, apontam que dois suspeitos em uma moto, usando jaquetas pretas, se aproximaram das vítimas e dispararam diversas vezes antes de fugir pela rua Bragança, seguindo no sentido da Avenida dos Estados. Toda a ação durou cerca de quatro minutos.

Foram realizadas buscas na área, porém ninguém foi detido. Ainda não há informações sobre o que motivou o ataque. Entre os feridos estão uma comerciante que atuava no local, um homem de 56 anos que passava pela rua e a criança, que foi socorrida por familiares logo após o ataque. Os três foram transferidos em estado grave para o Hospital Regional de Ourilândia do Norte.

O caso segue em investigação para identificação dos responsáveis e esclarecimento da motivação. A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.