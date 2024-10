DJs Dinho Pressão e Gordo sofrem acidente de trânsito a caminho de Itupiranga

Os irmãos DJs Dinho Pressão e Gordo, da aparelhagem "Crocodilo", sofreram um acidente de trânsito nesta sexta-feira (18/10) a caminho de Itupiranga, município no sudeste do Pará. Até o momento, não há informações sobre como o episódio aconteceu. Por sorte, ninguém se feriu.

Em seu perfil no Instagram, Gordo publicou um vídeo nos stories para tranquilizar os fãs. “Estamos bem, graças a Deus. Aconteceu um acidente com o nosso patrão Ademar. Todas as pessoas que estavam no carro estão bem”, contou.

Nesta sexta-feira (18/10), a aparelhagem "Tudão Crocodilo" tem show marcado em Itupiranga, para onde os DJ’s estavam indo antes do acidente acontecer. Gordo reforçou que a apresentação não foi cancelada. “Não existe esse papo que tá espalhando que não vai ter a festa. Já já o Gordo e o Dinho chegam para fazer a festa”, informou na mesma publicação no Insta.

Nas redes sociais, vídeos foram compartilhados momentos após o acidente. Pelas imagens é possível dois automóveis, ambos bastante danificados, sendo que um deles aparece capotado às margens de uma rodovia.