Mototaxista tem o pé arrancado ao colidir com carro no bairro da Pedreira, em Belém

Um mototaxista teve o pé arrancado após colidir com um carro de passeio na manhã desta terça-feira (15/10), no bairro da Pedreira, em Belém. Conforme as informações da Polícia Militar, o acidente foi registrado no cruzamento entre a travessa Angustura com a Avenida Marquês de Herval. O motociclista estava consciente quando foi socorrido por uma ambulância.

Ainda conforme a PM, o acidente ocorreu por volta de 7h15. Não há muitos detalhes sobre como ocorreu a colisão entre os dois veículos. Pessoas que passavam pelo local acionaram uma viatura para comunicar sobre o ocorrido.

O motociclista ficou caído na via, próximo da moto que conduzia. Parte do pé direito do homem foi arrancado e a vítima precisou aguardar que os socorristas realizassem os procedimentos médicos na lesão para que, depois, fosse encaminhado ao Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência 24h, em Ananindeua. Não há informações sobre o estado de saúde da vítima após dar entrada na unidade.

Além disso, também não há informações sobre o condutor do carro de passeio envolvido no acidente. A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais detalhes sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.