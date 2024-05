‘Dj Neguinho’ é morto a tiros dentro de casa em Marabá

Um homem identificado como Antônio Carlos Silva Souza foi morto a tiros dentro de uma casa no bairro Araguaia, no município de Marabá, sudeste do Pará. O crime ocorreu na manhã desta quarta-feira (22/05), quando a vítima estava na sala do imóvel e foi surpreendida por um homem que entrou no local e fez vários disparos. Vizinhos acionaram a Polícia Militar após ouvirem os tiros.

O homicídio ocorreu na rua São Luís. A vítima, que é conhecida na área como “DJ Neguinho”, ficou caída no chão do imóvel e morreu antes que pudesse ser socorrida. Testemunhas relataram que ‘DJ Neguinho’ trabalhava em uma empresa privada, mas costumava atuar em bares e casas de eventos durante os finais de semana. Ele era bastante conhecido na área. Ninguém soube informar o que poderia ter motivado o crime.

A polícia científica também esteve no local para realizar o levantamento na cena do crime e iniciar as investigações coletando informações com populares que moram na vizinhança. O corpo de Antônio Carlos foi removido para a realização dos exames de necropsia. Buscas passaram a serem feitas após o crime, mas até o fechamento desta matéria ninguém havia sido preso.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.