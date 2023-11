'Ele disse que ia estourar minhas costelas', diz mulher salva de tentativa de estupro

A babá Maria Verônica, vítima de importunação sexual, disse não ter dúvidas de que seria estuprada se não tivesse recebido ajuda de um motorista de ônibus e os passageiros do coletivo. O caso ocorreu na zona Sul de São Paulo, no fim de outubro. Segundo a jovem, o suspeito obrigou que ela o abraçasse e continuasse caminhando, caso contrário, ele iria furar sua costela.

Maria Verônica caminhava em direção ao trabalho quando foi surpreendida pelo criminoso. Ao uol, a vítima falou que inicialmente imaginou que se tratava de um assalto. "Ele chegou me xingando, me jogando na parede e mandando eu calar a boca, mas vi que não era [assalto] porque ele mandou que eu subisse a ladeira como se fosse a mulher dele, que era para eu não abrir a boca e não dar sinal", relatou.

No vídeo registrado por uma câmera de segurança é possível ver a babá sendo seguida por um homem de boné e camisa vermelha. Enquanto segura algo no bolso, ele a joga contra a parede e segue caminhando ao lado dela. Nesse momento, o motorista do ônibus para o veículo e desce para perguntar se a moça está bem.

"Ai eu parei, abri a porta e falei: 'Moça, sua bolsa está no chão. Está tudo bem? Ele colocou a mão na cintura dela e a obrigou a caminhar. Eu achei estranho e fui acompanhando bem devagarzinho", contou o motorista Paulo.

Sem obter resposta da babá, que disse ter "travado", o motorista e os passageiros seguiram acompanhando a situação, perguntando novamente se a moça estava bem, logo depois do suspeito dobrar a esquina, até que Maria Verônica conseguiu fazer um sinal negativo com a mão e foi salva.

"E ele disse: 'Se você abrir a boca, vou estourar suas costelas'. Não sei o que ele estava segurando. Era algo perfurante: podia ser faca, canivete, estilete. Chegou a furar minhas costas", relembrou a vítima.

(*Juliana Maia, estagiária de jornalismo sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)