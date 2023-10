Homem denúncia amigo por importunação sexual após acordar com masturbação

Um homem, de 36 anos, registrou uma ocorrência alegando ter sido vítima de importunação sexual na madrugada de domingo (1º) em Ipatinga, no Vale do Aço, Minas Gerais. A surpresa foi saber que a pessoa era um amigo, de 33 anos. A Polícia Militar foi acionada e prendeu o suspeito no local.

Segundo o boletim de ocorrência, o caso aconteceu após uma festa de casamento quando a vítima, acompanhado da esposa e outros amigos, incluindo o suspeito de 33 anos, decidiram passar a noite na casa de um terceiro.

A vítima relata que, enquanto estava dormindo, começou a se sentir excitado, com a sensação de que alguém estava tocando suas partes íntimas, como se estivesse se masturbando. Nesse momento, ele pensou que fosse a esposa e não reagiu de imediato. No entanto, ao abrir os olhos, percebeu que o homem de 33 anos estava tocando o pênis sobre a roupa.

VEJA MAIS

O homem de 36 anos começou a discutir com o agressor e, em seguida, foi para o andar de cima, onde estava a esposa. Quando a Polícia Militar chegou ao local, o autor do crime não estava mais no local e eles seguiram até o hotel onde o suspeito estava hospedado. Ele foi preso por importunação sexual e conduzido à delegacia.

(*Estagiária Hannah Franco, sob supervisão de Rayanne Bulhões, editora web de OLiberal.com)