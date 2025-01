Discussão por causa de lixo termina em tentativa de homicídio no Pará

Uma tentativa de homicídio foi registrada no final da tarde da última terça-feira (7), em São Domingos do Araguaia, no sudeste do Pará. O caso ocorreu após uma discussão entre vizinhos, motivada por um vasilhame de lixo que estaria exalando mau cheiro na frente da casa do suspeito.

De acordo com informações do site Correio de Carajás, o crime aconteceu por volta das 17h20, na travessa Ulisses Guimarães, no bairro Moisés. A vítima, proprietária de uma empresa de reciclagem, e o suspeito, seu vizinho de frente, entraram em um desentendimento verbal. Durante a discussão, o homem sacou uma arma e disparou duas vezes contra a vítima, acertando-a com um dos tiros.

Ferido, o homem foi socorrido ao Hospital Municipal de São Domingos, onde recebeu os primeiros atendimentos. Em seguida, foi transferido para o Hospital Municipal de Marabá (HMM) devido à gravidade do ferimento. O suspeito fugiu logo após o ataque e ainda não foi localizado.

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil, sob a responsabilidade do delegado Daniel Albrecht, que informou que as apurações seguem em sigilo. “Ainda estamos apurando o que de fato aconteceu”, declarou em entrevista ao Correio de Carajás.