Diarista mata colega de trabalho a golpes de facão após bebedeira em São Domingos do Araguaia

Uma noite de bebedeira entre colegas terminou em morte em São Domingos do Araguaia, município do sudeste paraense. O homicídio ocorreu por volta das 22h do último domingo (22/09). De acordo com informações da Polícia Militar, Helio Torres Sousa Rocha, de 29 anos, teria matado o colega conhecido como "Negão" com facadas no pescoço.

Os dois trabalhavam juntos como diaristas em uma chácara em São Domingos da Araguaia. Segundo o proprietário, que denunciou o crime à Polícia, ambos teriam consumido bebida alcoólica durante todo o domingo. Pela noite, após um desentendimento, eles teriam brigado, o que levou Hélio a querer se vingar, matando Negão.

O dono da chácara informou que não presenciou o crime, mas foi comunicado por sua mãe. Hélio teria ido à casa dela e avisado que pegaria um facão para matar um homem, saindo em seguida. Minutos depois ele retornou dizendo que havia cometido o crime. A mãe do proprietário ligou para o filho comunicando o incidente e precisou ser encaminhada ao Hospital Municipal de Marabá, por ter passado mal com a situação.

Policiais Militares do 4º Batalhão da Polícia Militar (BPM) estiveram na localidade para atender a ocorrência. A população impediu o suspeito de fugir até a chegada da polícia. Hélio foi mantido próximo do corpo da vítima. Nenhuma das pessoas que impediram a fuga se prontificou a prestar depoimento e, após a chegada da PM, todos se dispersaram.

Sobre a motivação para o crime, Hélio teria dito à guarnição da PM que a vítima o havia agredido, batendo no seu rosto várias vezes, por volta das 18h. O Instituto Médico Legal (IML) se deslocou até o local e fez a remoção do corpo. O suspeito foi encaminhado para a Delegacia de Polícia de São Domingos do Araguaia.