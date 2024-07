Dez presos fogem do Complexo Penitenciário de Santa Izabel do Pará

Dez presos fugiram do Complexo Penitenciário de Santa Izabel do Pará, na Região Metropolitana de Belém, nesta quarta-feira (10). Segundo a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), os detentos escaparam da Unidade de Custódia e Reinserção V (UCR V). As autoridades ainda não detalharam a fuga ou o nome de cada um dos internos fugitivos. Mas a Seap comunicou que realiza buscas pelos presidiários. Nenhum deles foram recapturados até o momento.

Quanto aos policiais penais que estavam de plantão no momento da fuga, a Secretaria disse que eles "foram conduzidos para a Delegacia de Crimes Funcionais (DECRIF) para os procedimentos cabíveis".

Já a Polícia Civil informou, por meio de nota, que "seis policiais foram autuados, de acordo com a Lei 9.099/9, por facilitação de fuga na modalidade culposa". "Um policial penal foi preso em flagrante por facilitação de fuga, na modalidade qualificada, pagou fiança e responderá pelo crime em liberdade", comunicou a PC. O caso continua sob investigação pela Delegacia de Crimes Funcionais (DECRIF).

A redação integrada de O Liberal procurou a Seap, mas o estado ainda não se pronunciou sobre o nome dos dez presidiários que fugiram. A reportagem também solicitou um posicionamento da Polícia Civil e, da mesma forma, aguarda retorno.

Fuga no mês passado

No dia 10 do último mês, houve outra fuga no mesmo complexo, só que na Unidade de Custódia e Reinserção Santa Izabel III (UCR III). Os agentes penitenciários só perceberam a evasão no dia seguinte. A partir de uma inspeção de rotina nas celas, os agentes penitenciários descobriram a escapada. Na ocasião, a Seap também tinha informado à reportagem que a Corregedoria apurava o caso.

(Com informações do repórter Wesley Costa, da Liberal +)