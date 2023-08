Detento beneficiado com saída temporária apanha de moradores ao ser flagrado furtando em Santarém

Otávio Barbosa Corrêa de Oliveira apanhou de moradores, no final da tarde desta terça-feira (29), após ser flagrado furtando uma residência da rua Piauí, bairro Área Verde, em Santarém, oeste do Pará. Otávio já era custodiado pela Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap). Menos de 24h antes, ele tinha acabado de receber o benefício da saída temporária. A previsão era de que ele fosse transferido, na manhã desta quarta-feira (30), ao Complexo Penitenciário, onde ficará à disposição do Poder Judiciário. As informações são do O Impacto.

A vítima, que preferiu não ser identificada, disse que o suspeito, que usava monitoramento eletrônico, entrou na casa e tentou levar uma televisão, perfumes e bicicletas. Os residentes, ao flagrarem ele cometendo o delito, o agrediram e imobilizaram até a chegada da Polícia Militar.

Na delegacia, Otávio negou as acusações e alegou que tentava apenas pedir ajuda para retornar a sua cidade de origem, o município de Oriximiná. Ele respondia pelo crime de tentativa de homicídio. Agora, ele poderá ter a sua pena regredida e ainda deverá responder por furto tentado.

A redação integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Seap e do Tribunal de Justiça do Pará (TJPA). A reportagem aguarda retorno.