Trio suspeito de roubar carga de cigarro é preso em flagrante pela PC, em Belém

Três homens foram presos em flagrante, nesta quarta-feira (30), em Belém, suspeitos de associação criminosa e roubo majorado. A Polícia Civil do Pará, por meio da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Cargas (DRFRC), vinculada à Divisão de Repressão e Combate ao Crime Organizado (DRCO), interceptou uma van que transportava cerca de 450 maços de cigarros, na qual o trio estaria envolvido, supostamente, por roubar.

Segundo o delegado Augusto Potiguar, da DRFRC, a equipe da especializada foi acionada pelo setor de segurança da empresa. “Após o acionamento, de imediato, a nossa equipe iniciou diligências na área com base nas informações previamente levantadas. Assim, foi possível localizar o bando que estava em dois veículos pela avenida Júlio César”, explica.

Ainda segundo o delegado, os suspeitos já haviam subtraído uma parte da mercadoria quando a equipe chegou no local e abordou os veículos. “Após perceberem a ação policial, os suspeitos abandonaram os veículos e empreenderam fuga a pé, sendo logo em seguida detidos com apoio da Polícia Militar”, ressalta o delegado.

A associação criminosa era especializada em roubos a cargas de cigarro e demais crimes do mesmo segmento. O trio foi encaminhado para os procedimentos necessários e está à disposição do Poder Judiciário. As investigações continuam no intuito de identificar se há outros envolvidos.