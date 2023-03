Denúncia anônima resulta na prisão de mulher por tráfico de drogas em Castanhal

Bruna Nayara Souza de Maria, conhecida pelo apelido de “Maria”, foi presa na manhã desta quarta-feira (15) por tráfico de drogas em Castanhal, nordeste paraense. Ela foi detida por uma equipe da Superintendência Regional do Guamá dentro de casa com maconha, aparelhos celulares e uma faca.

A Polícia Civil vinha investigando a relação de Bruna com a venda ilegal de entorpecente após ter recebido uma denúncia anônima. Os policiais fizeram o levantamento e acharam a residência denunciada, que fica na travessa Manoel Galvão, no bairro de Jaderlândia, além da motocicleta suspeita de fazer a entrega das drogas no local.

Pela manhã desta quarta-feira (15), a PC foi até o imóvel e conversou com Bruna. Ao ser questionada sobre possível presença de entorpecentes na casa, a mulher confessou o crime.

De acordo com relato da ocorrência, dentro da residência foram encontrados dez tabletes de maconha, um pacote de pó branco – ainda não identificado, dois celulares e uma faca com resquícios de maconha.

Um inquérito policial foi instaurado para investigar o caso. Bruna permanece presa.