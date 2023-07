​Delegado morto em Uruará: último suspeito de envolvimento no crime morre em ação policial

William da Costa, o quarto e último suspeito de envolvimento na morte do delegado Luciano Francisco Ferreira, que atuava na Polícia Civil de Uruará, no sudoeste do Pará, morreu durante uma ação policial que ocorreu na cidade de Altamira, na noite desta quarta-feira (5). Ele estava escondido em uma residência no bairro Liberdade. Como havia um​​ mandado de prisão preventiva contra ele, cinco equipes de policiais seguiram até o local para fazer a prisão.

O suspeito reagiu à abordagem assim que viu os policiais e acabou baleado durante uma troca de tiros. Wiliam foi socorrido e levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Altamira, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

VEJA MAIS

No local onde ele se escondia, a polícia apreendeu um revólver e munições que estavam na posse do suspeito. Dos quatro envolvidos na morte do delegado, três foram mortos em confronto com a Polícia Civil e um foi preso em flagrante.

“Desde o ocorrido, policiais civis vêm trabalhando de forma ininterrupta visando elucidar os fatos e capturar os envolvidos. De acordo com as investigações, quatro homens teriam participado do crime, sendo um preso em flagrante, dois mortos durante intervenção policial em Uruará e um morto em confronto na noite de hoje”, destaca o Delegado Ricardo Vieira, Superintendente Regional do Xingu.

Relembre o caso

O delegado Luciano Francisco Ferreira, que estava à frente da Operação Curupira, foi alvejado por sete tiros, na madrugada de segunda-feira (3), durante uma intervenção policial, que ocorreu no centro da cidade de Uruará, onde ele atuava. O policial civil foi socorrido e encaminhado às pressas para o Hospital Municipal, onde foi submetido a procedimento cirúrgico. Em seguida, foi transferido ao Hospital Regional do Baixo Amazonas (HRBA), por UTI aérea. A morte do delegado foi confirmada na terça-feira (4).