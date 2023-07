Delegado de Uruará morre um dia após o baleamento; caso é investigado como homicídio

O delegado da Polícia Civil de Uruará, Luciano Francisco Ferreira, morreu em consequência dos sete tiros que recebeu na madrugada de segunda-feira (3), enquanto estava na Praça Municipal da cidade, na companhia de dois investigadores. A informação foi repassada pela Polícia Civil que, em nota, confirmou que o caso passou a ser investigado como homicídio qualificado. Um suspeito foi preso até agora e um está foragido.

Além do preso e do foragido, a ação criminosa que resultou na morte do delegado envolveu outros dois suspeitos, somando quatro ao total, diz a nota da Polícia Civil. Um morreu em ação policial e o outro morreu no hospital, pois havia sido atingido por tiros na mesma ocasião em que o delegado. Sobre o foragido, a corporação afirma: "Diligências são realizadas para localizar o quarto envolvido no crime".

O suspeito que morreu em confronto com a polícia seria Flávio Bezerra Leite, de 24 anos, que foi alvejado em troca de tiros após ser localizado, ainda na tarde de segunda-feira, no Bairro Pimentolândia, conforme informações de Correio de Carajás.

O suspeito que foi baleado no mesmo momento do atentato contra o policial, em razão do revide dos investigadores que estavam na companhia do delegado, seria Carlos Eduardo, que morreu no hospital.

O caso

As informações sobre o caso dão conta de que o delegado Luciano Ferreira estava na Praça Municipal de Uuruará, em companhia de dois investigadores, quando foi abordado por um morador local, identificado apenas como Carlos Eduardo. Segundo testemunhas, o indivíduo teria começado a hostilizar a equipe policial em relação à operação Curupira, em curso na região.

Após o delegado pedir que o homem se afastasse, Carlos Eduardo teria reagido negativamente, proferindo xingamentos e insultos contra o delegado e, em seguida, efetuado disparos contra o policial. Os investigadores revidaram os tiros, atingindo o agressor. Três homens que estavam na companhia de Carlos Eduardo fugiram do local.

Um deles foi identificado, mais tarde, como Flávio Bezerra Leite, de 24 anos, que passou a ser procurado e depois foi localizado e morto em troca de tiros. O nome do segundo indivíduo não foi divulgado e ele segue foragido. Outro suspeito foi preso em flagrante. Já Carlos Eduardo morreu no hospital.