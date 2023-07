Delegado baleado em Uruará: suspeito de envolvimento no crime morre em ação policial

Um dos suspeitos de participação no baleamento do delegado Luciano Francisco Ferreira, na madrugada de segunda-feira, 3, morreu durante uma ação policial em Uruará, sudoeste do Pará, na tarde do mesmo dia. Flávio Bezerra Leite, de 24 anos, é apontado como membro do trio que abordou o policial civil, que estava à frente da operação “Curupira” na localidade.

As informações, até o momento, são do site Correio de Carajás, que apurou, ainda, que Flávio Leite foi localizado horas depois do conflito que resultou no baleamento do policial. Ele foi encontrado no Bairro Pimentolândia e, durante a abordagem, houve uma troca de tiros e o suspeito foi alvejado. Mesmo encaminhado ao hospital, ele não resistiu aos ferimentos.

VEJA MAIS

As informações sobre o caso dão conta de que o delegado Luciano Ferreira estava na Praça Municipal de Uuruará, em companhia de dois investigadores, quando foi abordado por um morador local, identificado apenas como Carlos Eduardo. Segundo testemunhas, o indivíduo teria começado a hostilizar a equipe policial em relação à operação em curso na região.

Após o delegado pedir que o homem se afastasse, Carlos Eduardo teria reagido negativamente, proferindo xingamentos e insultos contra o delegado e, em seguida, efetuado disparos contra o policial. Os investigadores revidaram os tiros, atingindo o agressor. Doi homens que estavam na companhia de Carlos Eduardo fugiram do local.

Um deles foi identificado, mais tarde, como Flávio Bezerra Leite, de 24 anos, que passou a ser procurado. O nome do segundo indivíduo não foi divulgado.

Carlos Eduardo e o policial civil Luciano Ferreira seguem internados. As últimas informações dão conta de que ambos ainda estão na mesma unidade de saúde, o Hospital Municipal de Uuruará.

A redação integrada de O Liberal aguarda nota oficial da Polícia Civil do Pará sobre a morte do suspeito.