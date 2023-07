Sobrinha mata tia a facadas após briga em Santarém Novo, nordeste do Pará

Uma senhora, identificada como Vera Luzia Pereira, foi morta a facadas pela própria sobrinha, Ranah Victoria Cordeiro de Souza, após uma briga, na madrugada desta segunda-feira (3), na localidade de Jutaí Grande, em Santarém Novo, nordeste do Pará. A suspeita também foi ferida e internada em estado grave no Hospital Regional Público dos Caetés, em Capanema.

A vítima foi atingida na região do tórax e morreu ainda no local, sem chances de socorro. Militares do 44º Batalhão de Polícia Militar (BPM) foram acionados por volta de 01h10 desta segunda e constataram o óbito de Vera Luzia.

Já Ranah Victoria, a sobrinha da vítima, foi encaminhada em estado grave ao Hospital Regional Público dos Caetés, em Capanema, com apoio do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Viaturas das polícias Civil e Militar aguardam na unidade pela liberação da Polícia Científica (PCP) para remoção do corpo.