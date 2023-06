Suspeito de tentativa de homicídio é preso em Limoeiro do Ajuru

Ailson Barbosa, de idade desconhecida, foi preso nesta terça-feira (27), na cidade de Limoeiro do Ajuru, nordeste paraense. Ele é suspeito de um crime de tentativa de homicídio qualificado que ocorreu no último dia 16, naquele mesmo município. De acordo com informações da Polícia Civil, a vítima foi atingida a facadas pelo investigado, que não tinha antecedentes criminais até então. Foi socorrida para um hospital. Seu estado de saúde não foi detalhado.

A vítima, que não teve identificação divulgada, conseguiu correr e, ainda assim, foi perseguida por Ailson, que não concluiu sua “intenção homicida”, conforme repassou a polícia. A motivação para o crime continua sendo investigada pelas autoridades.

O mandado de prisão preventiva existente contra Ailson foi cumprido pela equipe de policiais civis da Delegacia de Limoeiro do Ajuru, subordinada à Superintendência Regional do Baixo Tocantins. Ele foi interrogado e, posteriormente, colocado sob custódia da Secretaria de Administração Penitenciária (Seap), onde aguarda decisão do Poder Judiciário. A polícia não revelou detalhes do depoimento de Ailson.