Polícia

Polícia

Delegado comenta repercussão nas redes sociais sobre caso do menino encontrado morto em Belém

Uma criança de seis anos foi encontrada sem vida em uma mala, no bairro da Marambaia

O Liberal
fonte

A imagem em destaque mostra o local isolado e policiais militares e civis na cena do crime. (Foto: Wesley Costa | Especial para O Liberal)

O delegado Egídio Queiroz, da Divisão de Homicídios, explicou nesta terça-feira (28) como a Polícia Civil tem lidado com o grande volume de informações e versões que circulam sobre o caso do menino Paulo Guilherme da Silva Guerra, de 6 anos, encontrado morto dentro de uma mala em frente ao Cemitério São Jorge, no bairro da Marambaia, em Belém.

Segundo o delegado, desde o início das investigações têm surgido diversas versões e especulações, principalmente nas redes sociais, o que tem exigido cautela e apuração técnica por parte da equipe responsável pelas investigações.

VEJA MAIS

image Suspeito de envolvimento na morte de menino encontrado dentro de mala é morto em Belém
Foram encontradas imagens da mala e da criança no celular do suspeito

image Polícia Científica remove corpo do menino encontrado dentro de mala em Belém
Nas redes sociais, uma foto foi compartilhada e mostra o corpo da criança e uma luva de boxe dentro da mala

"Por ora a gente não tem nenhuma informação com relação a esse celular, também não há imagens tiradas desse celular com relação a essas imagens que foram faladas, por ora são só boatos mesmo que foram dados pelos populares", afirma o delegado Egídio Queiroz. Ele destaca que ainda não há como confirmar porque o celular ainda não está com a Polícia Civil. 

Diversos boatos estão surgindo sobre o caso nas redes sociais e em grupos online, com um grande volume de informações novas para a polícia. "A gente tá recebendo e armezenando esse volume de informações, só que a gente lida com provas. Então, tudo o que for confirmado, a gente vai seguir a linha de investigação. O que não for confirmado, a a gente vai vai descartar. Então, a gente segue isso, a investigação e tudo que for confirmado, a gente vai poder dar continuidade", diz o delegado.

"90% das coisas que são ditas não são confirmadas, são ditas no afã das pessoas na rua, mas a gente estava fazendo o trabalho e estamos bem empenhados para a conclusão do caso", pontua.

