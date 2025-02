Defensoria Pública do Pará alerta para golpes no WhatsApp usando o nome do órgão

A Defensoria Pública do Pará (DPE-PA) usou as redes sociais para informar que criminosos estão usando o nome da instituição para aplicar golpes via WhatsApp. Nesta quinta-feira (27/02), o órgão fez um alerta sobre falsos contatos que fingem ser o atendimento oficial da Instituição e pedem dinheiro às vítimas.

“A fraude está sendo realizada por indivíduos que repassam informações incorretas e solicitam dados bancários, documentos pessoais, além de valores financeiros”, alertaram.

Segundo a DPE, o órgão realiza o atendimento judicial e extrajudicial de todos os paraenses em situação de vulnerabilidade de forma gratuita. Sendo assim, não solicita nenhum valor para realizar qualquer atendimento.

“Destacamos que, para ser atendido, o/a assistido/a pode entrar em contato por meio do número 129, pelo WhatsApp (91) 3201-2727 ou pelo site. No site da DPE-PA, você encontra os atendimentos específicos para cada caso e a sede da Defensoria mais próxima do seu município”, destacaram.

A DPE/PA está tomando as medidas cabíveis para identificar os responsáveis pela prática criminosa e orienta a população para que, ao perceber qualquer irregularidade ou em caso de dúvidas, entre em contato com a instituição por meio dos canais oficiais.