No Dia da Internet Segura, Google dá 5 dicas para comprar online com segurança

Nesta terça-feira (11/02), é o Dia da Internet Segura, data criada para ser um lembrete global para consumidores estarem vigilantes sobre a segurança online. À medida que mais consumidores recorrem à internet para suas compras, o Google segue comprometido em fornecer uma experiência de compra online segura e confiável. Para marcar esse dia, veja 5 dicas para comprar online com segurança:

5 dicas do Google para comprar online com segurança

1. Verifique o site

Antes de fazer uma compra, certifique-se de que o site seja legítimo. Procure por erros de digitação, layout desorganizado, caracteres estranhos ou URLs que não correspondem ao nome da loja.

2. Confira as avaliações do vendedor e produto

Pesquise a reputação do vendedor lendo avaliações e classificações de outros clientes, em redes sociais ou sites como o Reclame AQUI. Desde 2024, as avaliações de vendedores e produtos da plataforma são integradas ao Google Shopping, facilitando a visualização do consumidor.

3. Use métodos de pagamento seguros

Opte por métodos de pagamento seguros, como cartões de crédito ou carteiras digitais confiáveis, que oferecem proteção adicional contra fraudes. Evite compartilhar informações confidenciais por e-mail ou sites não seguros.

4. Tenha cuidado com ofertas que parecem boas demais para ser verdade

Se uma oferta parecer boa demais para ser verdade, pode ser uma farsa. Se os descontos forem muito altos e exclusivos para pagamentos em PIX, desconfie. Pesquise sobre o produto e vendedor e compare preços antes de fazer uma compra.

5. Monitore suas contas

Verifique regularmente seus extratos bancários e de cartão de crédito para qualquer atividade suspeita. Se notar algo incomum, relate ao seu banco imediatamente.

"A segurança online é uma prioridade para o Google, e o Dia da Internet Segura é uma oportunidade importante para reforçarmos nosso compromisso com a proteção dos consumidores na internet. É fundamental que as pessoas ao fazerem suas compras online estejam equipadas com as ferramentas e o conhecimento necessários para navegar com segurança e confiança, para que possam aproveitar a conveniência e a variedade de compras online enquanto se mantêm seguros”, destaca Natacha Litvinov, Head de Parcerias de Commerce para a América Latina do Google.

Como surgiu o dia da internet segura?

Esta é uma iniciativa organizada pela rede conjunta Insafe/INHOPE de Centros Internet mais segura na Europa, com o apoio da Comissão Europeia. Visa sensibilizar os cidadãos, em especial o público mais jovem, para os riscos da Internet.

Compromisso do Google com a segurança de compras online

O Google emprega uma abordagem multicamadas para garantir a segurança das compras online. Isso inclui:

Shopping Graph: O conjunto abrangente de dados do Google sobre produtos e vendedores ajuda a examinar empresas e produtos, trazendo legitimidade e conformidade com as políticas.

Selos da loja: O Google concede selos da loja a empresas que atendem a critérios específicos, como envio rápido, devoluções fáceis, sites de alta qualidade e boas avaliações de usuários.

Revisões automatizadas e humanas: a combinação de inteligência artificial e revisores humanos do Google monitoram continuamente atividades suspeitas e violações de políticas.