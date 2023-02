Criminosos rendem gerente de casa lotérica e assaltam unidade no bairro do Marco, em Belém

Uma casa lotérica localizada dentro de um supermercado na Travessa Humaitá, no bairro do Marco, em Belém, foi alvo da ação de criminosos na manhã da última quinta-feira (16). Os bandidos teriam rendido e feito a gerente da unidade de refém ainda em sua casa. Ela foi levada para o local de trabalho, onde o dinheiro foi recolhido.

Câmeras de segurança registraram o momento em que a mulher chega à lotérica com o assaltante e abre a porta que dá acesso à área do caixa. Ele tenta disfarçar, mas logo entra no setor e recolhe o dinheiro em uma mochila. Clientes que estão no estabelecimento não percebem a movimentação do crime.

Após a ação, o criminoso sai tranquilamente do local e foge com o auxílio de cúmplices, que estavam do lado de fora da casa lotérica com um carro e uma motocicleta. Não foi revelado o valor da quantia roubada.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou às polícias Civil e Militar informações sobre o caso, e aguarda um retorno.