Criminosos destroem câmeras de segurança para roubar dinheiro de casa lotérica

Criminosos escalaram o muro do prédio do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente, na madrugada do último sábado (31), e tiveram acesso ao interior de uma casa lotérica, localizada em Tucuruí, no sudeste do Pará. Segundo informações, os criminosos reviraram todo o local, quebraram o sistema de videomonitoramento e roubaram alguns objetos.

A agência é credenciada junto à Caixa Econômica Federal. Policiais da 15ª Seccional Urbana e Superintendência Regional de Polícia Civil do Lago investigam o caso. Os suspeitos destruíram os terminais eletrônicos, quebraram os computadores, deixaram os receptores em pedaços e arrombaram os cofres em busca de dinheiro.

A quantia em dinheiro furtada não foi informada pela casa lotérica. Agentes da Polícia Federal (PF) deverão entrar na investigação, pois o furto está ligado a um banco pertencente à União. Os suspeitos fugiram sem deixar pistas, mas a Polícia Civil garante que é uma questão de tempo para que os responsáveis pelo crime sejam identificados e presos.