Homem é jogado de carro em movimento e morto no meio da rua

Um homem ainda não identificado foi morto com vários tiros no meio da rua. O jovem, que aparentava ter idade próxima a 25 anos, foi empurrado para fora do carro e os assassinos desferiram vários tiros contra ele, que morreu no local.

Testemunhas contaram que por volta de 3 horas, um carro de cor prata parou no local e jogou o homem do veículo. A vítima estava com as mãos amarradas e foi morta no meio da rua. Logo depois da execução, os criminosos fugiram e deixaram o corpo do homem jogado na rua.

O Instituto Médico Legal (IML) foi chamado para fazer a perícia e removeu o corpo para ser levado à sede do órgão. O caso aconteceu em Manaus.