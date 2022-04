Criminosos arrombam e furtam loja de produtos quilombolas na Praça da República

​A loja de artesanato "Quilombo da República", localizada na Praça da República, em Belém, foi arrombada nesta sexta-feira (8). O local, que pertence ao Centro de Estudos e Defesa do Negro do Pará (Cedenpa), teve quase toda a mercadoria furtada pelos criminosos. Até agora, ninguém foi preso.

A administração do empreendimento foi informada do ocorrido por volta das 13h. “Roubaram roupas, acessórios, cerâmicas, um ventilador, uma caixa de som e uma pequena quantidade de dinheiro. Mais de 70% da nossa produção foi levada. Nós queremos proteção. Esse é um espaço conquistado, simbólico e de resistência”, declarou Maria Luiza Nunes, membro do grupo ‘Pretas Paridas de Amazônia’, responsável pela administração do local.

A Polícia Militar e a Guarda Municipal foram acionadas e estiveram no local. Um Boletim de Ocorrência foi registrado na Seccional do Comércio. A suspeita é de que o crime tenha ocorrido na madrugada. Imagens de câmeras de segurança do entorno da banca de artesanato serão analisadas e poderão ajudar a polícia a identificar os autores do crime.