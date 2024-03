Criança tem braço dilacerado após ser espancada por padrasto, em Xinguara

Uma criança de quatro anos teve um dos braços dilacerados e precisou passar por uma cirurgia após supostamente ser espancada pelo padrasto, na zona rural de Xinguara, sul do Pará. O caso ocorreu na noite de domingo (25) e primeiras horas da madrugada de segunda-feira (26), quando a mãe da criança pediu ajuda a familiares informando que havia sido atacada pelo companheiro, de 25 anos.

VEJA MAIS

Segundo o que foi informado pela mãe da criança, ela e o filho foram agredidos com um facão. A mulher teve graves ferimentos pelo corpo e, principalmente, na cabeça. Ela ainda segue internada no Hospital Regional de Redenção para recuperação. Já a criança, teve várias lesões no braço, que ficou dilacerado, e precisou passar por uma cirurgia para evitar a amputação do membro. Os médicos conseguiram realizar o procedimento com sucesso.

As duas vítimas seguem recebendo atenção médica devido a situação. O suspeito do crime foi preso ainda na noite de segunda, durante uma ação conjunta entre as polícias Civil e Militar, para cumprir um mandado de prisão preventiva contra ele. O homem teria confessado o crime, dito que estava arrependido e alegado ciúmes como motivo do espancamento utilizando o facão. A PC segue investigando o caso e deve autuar o suspeito pelas tentativas de feminicídio e homicídio. Ele está à disposição do Poder Judiciário.

Em nota, a Polícia Civil informou que investiga o caso sob sigilo. O suspeito foi preso e está à disposição da Justiça.