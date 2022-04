Criança é atropelada ao correr atrás de ônibus em Santarém

Uma criança de 9 anos ficou ferida após ser atropelada por um ônibus, na tarde de sábado (23), em Santarém. O acidente, pouco depois das 17 horas, ocorreu na avenida Muiraquitã com a rua Dom Manoel, no bairro Livramento. As informações são do jornal O Impacto.

Ao correr para alcançar o ônibus, o menino esbarrou em uma motocicleta, que estava estacionada, e foi jogado em direção ao ônibus. Imagens de câmera de videomonitoramento de um estabelecimento mostram o momento exato do acidente.

VEJA TAMBÉM:

Por pouco, uma das rodas não passou por cima da cabeça do garoto. A equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada e prestou os primeiros socorros. De acordo com o enfermeiro Adilson Coelho, foi constatada inicialmente uma fratura em um dos braços do menino. A criança foi conduzida, orientada e consciente, para o setor de trauma do Hospital Municipal Alberto Tolentino Sotelo.