Motorista fica ferido e preso às ferragens após acidente entre veículos em Santarém

O motorista de um carro ficou preso às ferragens do veículo após um acidente, na tarde desta terça-feira (28), no bairro Maracanã, em Santarém, no oeste do Pará. A colisão ocorreu no cruzamento entre as ruas Salvação e Maracanãzinho por volta das 16h.

Segundo informações preliminares, no choque entre dois veículos, duas pessoas foram jogadas de um dos carros, um deles era um menor de idade. Quatro pessoas foram atendidas pelo serviço móvel de urgência e conduzidas ao Pronto Socorro Municipal.

O momento do acidente foi registrado por câmeras de segurança de um estabelecimento comercial. Nas imagens é possível ver a caminhonete avançando em direção a duas crianças e uma mulher que saiam do comércio.

De acordo com o enfermeiro do Samu, Joziel Colares, o acidente foi gravíssimo. “Um dos rapazes que ficou preso nas ferragens, apresentava traumas no coro cabeludo e face. A outra pessoa envolvida estava jogada ao solo, desorientada”, disse.

Ainda de acordo com o enfermeiro, a retirada da vítima que ficou presa às ferragens foi feita em prancha rígida com toda a segurança. Ele relata que uma das pessoas envolvidas no acidente, uma mulher, recusou atendimento médico.