Criança de cinco anos morre afogada em igarapé na zona rural de Castanhal

João Bernardo de jesus Souza, de cinco anos de idade, morreu afogado na tarde desta segunda, 29, por volta das 15h, em um igarapé, localizado na agrovila Castelo Branco, zona rural de Castanhal, região nordeste do estado.

De acordo com informações de Renato Oliveira, amigo da família da criança, o caso aconteceu durante um dia de lazer em uma propriedade privada na comunidade. João Bernardo estava na companhia dos pais Daniele Souza e Rosinex Santos, que são amigos do dono do sítio.

Segundo informações da Polícia Militar, que enviou uma equipe para atender a ocorrência, Bernardo estava com os pais e desapareceu por alguns minutos. Ao perceberem a ausência da criança, os presentes no local iniciaram a procura, momento em que Bernardo foi encontrado desacordado em uma piscina de água natural.

“Os pais de Bernardo estavam almoçando às margens do igarapé quando a criança, que estava banhando, se afogou. Ao perceberem a situação, os pais tentaram resgatar o garoto”, contou Renato.

João Bernardo foi retirado da água desmaiado e levado em uma carro particular para o hospital municipal do município de Santa Maria do Pará, mas já chegou sem vida na unidade de saúde.

“Não dava tempo de esperar por socorro do SAMU e por isso as pessoas que estavam lá no sítio foi quem fizeram o resgate do menino. Levaram ele para Santa Maria, mas ele já estava sem vida”, contou Renato Oliveira.

Ainda de acordo com o amigo da família a comunidade está em choque com a tragédia.

“Estamos todos muito abalados. A nossa comunidade do Castelo Branco está de luto. O Bernardo era uma criança tão alegre e morava na esquina da minha casa. Até o momento a família ainda está lá no hospital em Santa Maria”, disse Renato Oliveira.

O dono do balneário, segundo a PM, ainda não foi encontrado para prestar depoimento sobre o caso.