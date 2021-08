Criança de apenas 5 anos é violentada sexualmente dentro da própria casa

Um homem de 21 anos foi preso após ser acusado de abusar sexualmente da enteada de apenas 5 anos. O crime foi executado na casa deles, no bairro Lírio do Vale, em Manaus (AM). As informações são do Portal do Holanda.

De acordo com a delegada encarregada pelo caso, Joyce Coelho, as denúncias foram feitas de forma anônima, que revelaram que a criança vinha sendo violentada.

A vítima foi encaminhada para a realização de exame de corpo de delito, que constatou a violência sexual.

Devido a gravidade do caso, foi solicitada prisão preventiva do acusado. O homem foi atutuado em flagrante por estupro de vulnerável.