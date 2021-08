Suspeito é espancado e preso por estupro de vulnerável em Parauapebas

Elilson Jhon Bezerra da Silva foi preso na manhã de segunda-feira (2), em Parauapebas, suspeito de estupro de vulnerável contra uma criança de 5 anos, vizinha dele. A mãe da vítima relata que a família e o suspeito moram no mesmo condomínio, no bairro Rio Verde. Elilson teria chamado três vezes a criança para lhe ensinar a fazer um coração de papel, mas a mãe não permitiu que ela fosse.

Em um momento de descuido da família, entretanto, a vítima foi até a casa dele e quando a mãe saiu à procura dela encontrou-a no colo de Elilson Jhon, que já estaria sem as vestimentas.

A mãe então saiu gritando, para chamar o marido e a Polícia Militar. Conforme os policiais que atenderam à ocorrência, ao chegarem na residência, na rua Tancredo Neves, localizaram Elilson sendo segurado pelo pai da vítima. Ele apresentava hematomas no rosto e uma lesão no pé, além de forte odor de álcool.

Quanto aos ferimentos, a mãe da vítima informou que populares agrediram o homem. Elilson foi encaminhado ao Hospital Municipal de Parauapebas, onde recebeu atendimento médico para as lesões, e de lá para a 20ª Seccional Urbana de Polícia Civil, onde foi autuado em flagrante. Com informações do site Correio de Carajás.