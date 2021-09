VÍDEO: Criança de 7 anos morre atropelada ao tentar atravessar a rua em Santarém

O trânsito fez mais uma vítima na cidade de Santarém, oeste do Pará. Na manhã do último domingo (5), Raila Sousa da Silva, de 7 anos, morreu ao ser atropelada por um carro enquanto tentava atravessar a rua no bairro Alcione Barbalho. Imagens de uma câmera de segurança que registrou o acidente mostram o momento que a menina corre para chegar ao outro lado da rua, mas é atingida pelo veículo.

O acidente aconteceu por volta das 8h. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a ser acionado, mas quando a ambulância chegou no local, a criança já havia sido levada por populares ao Hospital Municipal de Santarém, no bairro Santa Clara.

Em nota, o hospital informou que a paciente deu entrada na unidade com politraumatismo e foi encaminhada para o setor de estabilização, com quadro grave. Minutos depois, a criança sofeu uma parada cardiorrespiratória.

A equipe médica ainda realizou a reanimação e conseguiu estabilizar o quadro, mas Raila acabou não resistindo à gravidade dos ferimentos e morreu por volta das 14h de domingo.