Criança de 6 anos morre e irmão é internado sob suspeita de envenenamento em São Miguel do Guamá

A Polícia Civil do Pará investiga a morte de uma criança de 6 anos, ocorrida no município de São Miguel do Guamá, no nordeste do estado, com suspeita de envenenamento. Um segundo menino, de 10 anos, irmão da vítima, permanece internado em estado grave após também apresentar sintomas compatíveis com ingestão de substância tóxica. A principal suspeita foi presa preventivamente pela Polícia Civil no sábado (11) e é a ex-companheira da mãe das crianças. A polícia informou que a mulher nega as acusações.

"A mulher é investigada pelos crimes de homicídio qualificado contra a criança de 6 anos, tentativa de homicídio qualificado contra o menino de 10 anos, além de incêndio criminoso e furto qualificado. Conforme a investigação, os crimes foram motivados por retaliação, pelo fato da mãe das crianças ter terminado relacionamento com a investigada", declarou a PC.

Segundo as investigações, o caso chamou atenção das autoridades policiais após uma série de acontecimentos com a mesma família.

Entenda

O relato de testemunhas à polícia aponta que no dia 8 de abril a suspeita teria se aproximado de crianças, incluindo os dois filhos da ex-mulher, e oferecido doces. A abordagem teria ocorrido nas proximidades de uma escola, onde ela teria prometido dinheiro e recompensas para que os menores consumissem trufas de chocolate. O segundo filho, de 8 anos, da ex-companheira da suspeita teria se negado a participar e não comeu os doces. Após ingerir o chocolate, a vítima de 10 anos passou mal, apresentando sintomas como falta de ar, sudorese e espuma na boca, sendo socorrida em estado grave.

Ainda conforme a polícia, há indícios de que a mulher teria utilizado a promessa de gravação de vídeos para redes sociais como forma de atrair uma das crianças. A linha de investigação considera que o ato pode ter sido motivado por vingança relacionada ao término de um relacionamento com a mãe das vítimas. No entanto, somente as investigações poderão esclarecer as hipóteses levantadas pela polícia.

Depois de a família desconfiar da situação e denunciar à polícia, as autoridades também apuram a possibilidade de que o caso não seja isolado. Um menino de 6 anos, filho da ex-companheira da suspeita, morreu no mês de março. Ele teria apresentado sintomas parecidos com o irmão de 10 anos, que atualmente está internado. Conforme a família das crianças, a suspeita teria entregue um achocolatado para a criança que morreu momentos antes de evoluir a óbito em um hospital do município. Dessa maneira, a PC trabalha com a possibilidade de a mulher ter repetido a prática ao oferecer bombons às vítimas mais recentes.

O delegado responsável pelo caso informou que a suspeita apresentou versões consideradas contraditórias durante o interrogatório, o que reforça a suspeita de premeditação. As investigações indicam ainda que ela teria buscado informações com conhecidos sobre substâncias tóxicas, incluindo produtos utilizados como veneno em líquido para ratos. A origem do material segue sendo apurada.

Incêndio

Além disso, a mulher também é investigada por outros possíveis crimes. Testemunhas relataram à polícia que ela pode ter envolvimento em um incêndio registrado na residência da família das vítimas. "No dia do velório da criança, a investigada adentrou na casa da família, a qual estava vazia e, minutos depois, a residência pegou fogo. Ela também é apontada como a responsável pelo sumiço de R$900 da redidência", detalhou a PC.