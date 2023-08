Corregedoria investiga policiais civis que deram mata-leão e apontaram arma para homem em Juruti

Um vídeo que começou a circular nas redes sociais, nesta quinta-feira (17), mostra três policiais civis envolvidos em uma confusão com um homem supostamente bêbado, no município de Juruti, no oeste do Pará.​ Não há detalhes sobre o que teria motivado o desentendimento. Por nota, a Polícia Civil informou que acionou a Corregedoria da instituição para investigar o caso.

Nas imagens, os agentes aparecem discutindo com o homem. Em seguida, um deles dá um empurrão e desfere socos na vítima das agressões. Enquanto isso, como mostra a gravação, os outros dois policiais – um deles seria delegado – aparecem apontando armas na direção do rapaz.

Policiais, um deles seria delegado, apontam armas para a vítimas das agressões. (Reprodução/ Redes sociais)

Os registros foram feitos por moradores, que se revoltaram com a cena. “Olha, bateram nele. Tá bom já. Para de bater nele. Ele já está porre”, comentaram durante o vídeo.

Procurada pela reportagem de O Liberal, a Polícia Civil do Pará informou que “foi lavrado um procedimento policial na Delegacia de Juruti e que também foi acionada a Corregedoria da instituição para apurar a conduta dos servidores envolvidos na ação”.