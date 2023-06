Policiais civis do Pará e São Paulo prendem suspeitos de organização criminosa

Foram cumpridos quatro mandados de prisão por meio da "Operação HTML", que faz referência à linguagem para criação de sites. Além disso, foram cumpridos três mandados de busca e apreensão domiciliares no município de Diadema, em São Paulo. A operação é da Polícia Civil do Pará, por meio da Divisão de Combate a Crimes Contra Direitos Individuais Praticados Por Meios Cibernéticos (DCDI/DECCC), com o apoio do Departamento de Operações Policiais Estratégicas (DOPE/SP) e do Setor de Investigações Gerais (SIG/SP).

VEJA MAIS

Os mandados foram expedidos pelo Poder Judiciário do Pará, na última sexta-feira (23). Os suspeitos são investigados pela prática de crimes de estelionato, falsa identidade e associação criminosa, por haver a criação de um site com nome e CNPJ de uma grande empresa paraense na categoria de acessórios automotivos.

Eles aplicavam golpes de falsas vendas com a utilização do endereço eletrônico, até quando chegou uma cobrança para a empresa legítima sobre a entrega dos equipamentos vendidos. Por isso, a situação começou a ser investigada pela DCDI.

A operação iniciou e se encerrou no mesmo dia e houve a fuga de dois suspeitos no município de Diadema. Porém, com a utilização do monitoramento eletrônico, as equipes conseguiram localizar os homens e realizar as prisões no município de Praia Grande, também em São Paulo. Durante as ações, foi identificado que a associação criminosa praticou a mesma infração contra empresas do mesmo ramo em estados do Pará, Ceará, Bahia e Mato Grosso do Sul.

Os presos foram conduzidos à unidade policial onde se encontram à disposição do Poder Judiciário. Com os investigados, foram apreendidos dez aparelhos celulares, dois notebooks, cartões de crédito e maquinetas de cartão dos suspeitos. As investigações seguem para prender outras pessoas envolvidas na organização criminosa.



“A operação policial reforça o compromisso da Polícia Civil do Estado do Pará em coibir e diminuir a incidência das ações delituosas visando desarticular associações criminosas que atuam nessa prática delitiva”, destaca a delegada Vanessa Lee, titular da Diretoria Estadual de Combate a Crimes Cibernéticos (DECCC).

(Vitória Reimão, estagiária sob supervisão de Fabiana Batista, Coordenadora do Núcleo de Atualidades)