Corredores de rua melhoram qualidade de vida e superam desafios com o esporte

A busca por superar os próprios limites e melhorar a qualidade de vida são os principais atrativos para quem pratica a corrida de rua. O esporte tem conquistado cada vez mais adeptos nas ruas de Belém. O acompanhamento com profissionais qualificados tem transformado a vida dos praticantes, trazendo inúmeros benefícios para a saúde.

Muitas pessoas começam a correr como um hobby ou uma atividade física esporádica, praticada uma vez por semana, com o objetivo de melhorar a saúde. Com o tempo, percebem que a evolução no esporte requer a orientação de um bom profissional.

A corrida é o momento em que a nutricionista aposentada Francy Benigno, de 57 anos, se conecta consigo mesma. A atleta iniciou uma mudança de vida há 16 anos por meio do esporte. No começo, Francy enfrentava o grande desafio de largar o vício do cigarro. Hoje, seus desafios são as meias-maratonas e provas de dezenas de quilômetros pelo Brasil e por outros países.

“Na época, eu vinha fumando muito e comecei a sentir muito cansaço. Durante uma viagem de serviço, decidi colocar o tênis na mala e aproveitar o final da atividade para começar a sair para correr. No início, era um trotinho, cansava e caminhava. Depois de alguns meses, já estava participando da minha primeira prova, que foi a Corrida de Belém, onde até me surpreendi com meu tempo”, relembra, enquanto corria na avenida Romulo Maiorana, no bairro do Marco, que se tornou referência para a prática de corridas de rua nas proximidades do Bosque Rodrigues Alves.

Ao olhar para esse longo trajeto percorrido, Francy nota uma mudança substancial em sua qualidade de vida. “Fiquei muito mais saudável. Consegui dormir melhor, porque tinha um problema de insônia terrível. Estou aposentada, mas sou nutricionista, e mudei muito minha alimentação. Correr não é só colocar um tênis e ir para a rua. Hoje, é um pilar: você tem que ter uma boa alimentação, uma boa assessoria, um trabalho de fortalecimento [muscular]”, lista.

A corrida promove melhorias significativas na saúde dos praticantes. No sistema cardiovascular — responsável por transportar o sangue pelo corpo — há aumento do fluxo sanguíneo, especialmente para o cérebro. Também há ganhos na respiração e na resistência física. Do ponto de vista neuropsiquiátrico, os treinamentos contribuem para a redução da ansiedade, estresse e depressão, com o aumento da produção de hormônios do bem-estar, como endorfina, serotonina e dopamina. O esporte ainda proporcionar maior convívio social.

A professora de educação física e assessora esportiva Elina Fádell, de 42 anos, acompanha 72 alunos nas modalidades de corrida, triatlo e musculação. O acompanhamento dos atletas, feito regularmente às segundas, quartas, sextas e sábados, ajuda no desenvolvimento saudável no esporte. A primeira recomendação é que a atividade física seja orientada.

“A diferença é que, quando você está com a atuação de um profissional, é possível individualizar a atividade física. O profissional vai conseguir atuar numa demanda de intensidade e volume que esteja de acordo com o teu nível de condicionamento físico. É justamente aí que está a principal diferença e o cuidado. Muitas pessoas costumam simplesmente sair e correr, correm em volumes mais altos, em intensidades mais altas, e acabam se machucando porque não têm aquela dosagem certa”, detalha.

Segundo Fádell, o treinamento deve ser associado a outras atividades físicas complementares. “Embora a corrida seja muito boa e traga inúmeros benefícios, a musculação precisa vir como um elemento fundamental para a atividade que a gente chama de ‘endurance’, que nesse caso é a corrida. Através da musculação, conseguimos gerar um fortalecimento muscular para atender essa demanda repetitiva da corrida de rua, da natação ou do ciclismo. Ela vem como um elemento principal para minimizar as chances de lesões”, destaca.

Apesar de não ter acompanhamento específico para corrida, o aposentado Queiroz de Araújo, de 72 anos, busca aliar as duas atividades. Pelo menos três vezes por semana, o idoso dá de sete a oito voltas no Bosque. “Sempre pratiquei exercício. Faço academia também. Venho pelo menos três vezes na semana. No dia em que não estou na academia, estou correndo”, ensina. Há quatro anos, a vida melhorou após começar a correr ao redor do Bosque Rodrigues Alves. “Eu me sinto bem. A corrida, para mim, fez eu ficar mais disposto”, conta.

Entre os principais desafios dos praticantes está manter a consistência nos treinamentos. É necessário, também, realizar acompanhamento médico antes de iniciar, especialmente para pessoas com condições de saúde como diabetes, problemas cardíacos ou respiratórios.

A bancária Fernanda Alves, de 35 anos, iniciou o acompanhamento mais profissional em dezembro de 2024. Mesmo se exercitando desde 2016, foi o treinamento com orientação especializada que lhe permitiu encarar e completar a Meia Maratona do Rio de Janeiro, de 21 km. “Ter a estratégia é motivador. Por mais que a gente busque informações na internet, não vai ser a mesma coisa que ter algo personalizado, algo voltado para a gente, de acordo com nosso ritmo e desenvolvimento”, assegura.

As provas são uma oportunidade para Fernanda colocar em prática o que aprendeu nos treinos. Ao concluir a Meia Maratona, ela reviveu toda a sua trajetória até ali. “Era sempre difícil correr 10 km. E eu fiz essa corrida com certa leveza, certa tranquilidade, uma alegria… e foi realmente chegar ao ponto de me realizar ali, depois de todos esses anos. Foi uma celebração. Essa foi a primeira mais longa e espero que venham outras”, aguarda.

A largada para uma mudança de hábitos não é fácil. A corrida de rua ensina muito mais do que controlar cadência, ritmo, respiração ou frequência. O esporte mostra que a maratona da vida exige disciplina e perseverança, principalmente diante dos problemas ou do desânimo ao longo do caminho. A nutricionista Francy Benigno aprendeu, com apoio da assessoria esportiva, a entender seus limites para superá-los.

“A grande superação é acreditar mais em mim, no meu potencial”, diz. “E essa mudança foi a mais importante. Hoje, não tenho medo de enfrentar uma prova. Os obstáculos vão acontecer. Tem provas e provas. Às vezes, você se prepara, faz tudo certo, cuida da alimentação, se sente confiante, está num ritmo bom de treinos, mas alguma coisa acontece no meio da prova. O mais importante é você chegar no final. Pode não ter sido como você queria, mas você conseguiu”, ensina.