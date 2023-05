Corpo sem cabeça é encontrado na manhã desta segunda-feira, em Santarém

O corpo de um homem decaptado foi encontrado na manhã desta segunda-feira, 29, na comunidade do Piraquara, região do Lado Grande - Curuai, em Santarém, oeste do Pará. A vítima foi identificada, inicialmente, como Ubirajara Ribeiro Melo.

A Polícia Civil informa que o caso é investigado pela Delegacia de Homicídios de Santarém. "Perícias foram solicitadas e diligências são realizadas para coletar mais informações e identificar a autoria do crime".

Uma moradora alegou à reportagem do site O Impacto que estava havendo uma programação festiva na comunidade e chegou a avistar a vítima alcoolizada. No entanto, ainda não há informações sobre as circunstâncias e motivação do crime, bem como o autor do assassinato.

Até a publicação desta matéria, a cabeça do homem não havia sido encontrada.

A Polícia Civil pede que quaisquer informações que possam ajudar na solução do caso podem ser encaminhadas ao Disque-Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar.